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На депутата, которого жена обвинила в побоях, не стали заводить дело

На депутата Булавинова, которого жена обвинила в побоях, не стали заводить дело

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Следователи провели предварительную проверку в отношении депутата Государственный думы и экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова по заявлению его бывшей супруги Надежды Теплюк. Ее результаты прокомментировал NN.RU парламентарий.

Инцидент с участием политика произошел 3 июля, когда Теплюк приехала в дом, где ранее проживала с экс-мужем. Она хотела собрать выброшенные им на улицу личные вещи, но мужчина схватил бывшую жену и начал ее избивать. После этого женщина обратилась в медицинское учреждение, там у нее диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины.

По словам Булавинова, следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Он заявил, что информация о побоях, которая содержалась в заявлении Теплюк, не подтвердилась. Депутат также указал, что не бил свою экс-жену, а прощение просил за свою грубость. Он не знает, будет ли дальнейшее движение у этого дела.

Ранее Булавинов раскаялся в нанесении побоев бывшей супруге.

11 июля адвокат Никита Кубасов рассказал, что его клиентка, бывшая жена депутата Госдумы Булавинова, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о побоях.

В тот же день в «Единой России» отреагировали на инцидент с их депутатом.

Ранее в центре Санкт-Петербурга избили депутата.

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