В Орлове школьница получила травмы лица из-за падения хоккейных ворот

В Орлове восьмилетняя девочка получила серьезные травмы лица после падения на нее металлических ворот на школьном стадионе. Об этом сообщает СУ СК РФ Кировской области.

Инцидент произошел 18 сентября, школьница прогуливалась на территории стадиона спортивной школы. В какой-то момент на ребенка рухнули плохо закрепленные хоккейные ворота.

Металлическая конструкция ударила ребенка по лицу, девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована с места происшествия.

Обстоятельства травмирования ребенка и круг лиц, отвечающих за безопасность спортивной площадки, устанавливает региональный Следственный комитет.

Ранее в Липецкой области ребенка придавило хоккейными воротами.