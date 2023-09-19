Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Это инструмент мошенников»: в России поддержали блокировку виртуальных мобильных номеров

Специалист Масалович поддержал решение блокировать виртуальные мобильные номера

close
100%
Freepik

Решение правительства России блокировать сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) является «понятным и правильным» шагом, сказал в беседе с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Понятный, потому что виртуальные номера — один из очень распространенных инструментов мошенников, он довольно эффективно позволяет обезличивать того, кто звонит, и очень сильно усложняет расследование. Государство шаг за шагом просто пытается ограничить мошенничество. И правильно делает, потому что волна большая, счет потерянных денег идет на миллиарды», — отметил Масалович.

По его словам, пострадать от такого решения могут те граждане, которые использовали виртуальные номера просто для бизнеса. Однако, без таких номеров «вполне можно обойтись», заключил эксперт.

19 сентября правительство России признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета. В связи с этим с 1 сентября 2024 года начнется блокировка сервисов по их выдаче.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему с SIM-картами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях