«Это инструмент мошенников»: в России поддержали блокировку виртуальных мобильных номеров

Решение правительства России блокировать сервисы по выдаче виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) является «понятным и правильным» шагом, сказал в беседе с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

«Понятный, потому что виртуальные номера — один из очень распространенных инструментов мошенников, он довольно эффективно позволяет обезличивать того, кто звонит, и очень сильно усложняет расследование. Государство шаг за шагом просто пытается ограничить мошенничество. И правильно делает, потому что волна большая, счет потерянных денег идет на миллиарды», — отметил Масалович.

По его словам, пострадать от такого решения могут те граждане, которые использовали виртуальные номера просто для бизнеса. Однако, без таких номеров «вполне можно обойтись», заключил эксперт.

19 сентября правительство России признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета. В связи с этим с 1 сентября 2024 года начнется блокировка сервисов по их выдаче.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему с SIM-картами.