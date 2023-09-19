Молодежную организацию «Новое величие» признали экстремистской

В пресс-службе Мосгорсуда заявили, что суд по иску Минюста вынес решение о признании молодежной организации «Новое величие» экстремистской. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что по решению суда, символика и деятельность организации были запрещены на территории Российской Федерации. Россиянина могут привлечь к уголовной ответственности за участие в «Новом величии», а также за финансирование и распространение материалов о его деятельности.

В марте 2018 года 10 активистов движения «Новое величие» были задержаны. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

В августе 2020 года cемерых фигурантов дела «Нового величия» признали виновными в организации экстремистского сообщества, направленного на «свержение конституционного строя в России». Троих из них — Руслана Костыленкова, Петра Карамзина и Вячеслава Крюкова — отправили в колонию на срок от 6,5 года до 7 лет. Анну Павликову, Марию Дубовик, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина приговорили к условным срокам — все они были освобождены в зале суда.

12 января 2021 года Московский городской суд смягчил приговор двум участникам «Нового величие», которые ранее были признаны виновными в экстремизме.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.