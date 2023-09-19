В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием трамвая

В Екатеринбурге приостановили движение трамваев из-за массового ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Авария произошла на перекрестке с улицей Фуманова и попала на видео. По словам очевидцев, водитель машины марки Chevrolet проехал на красный сигнал светофора, после чего снес другой автомобиль и врезался в трамвай.

На кадрах с места инцидента заметно, что у Chevrolet смяло переднюю часть машины. Второй участник движения также пострадал. На трамвае какие-либо вмятины незаметны.

Информации о пострадавших нет. На месте работают представители профильных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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