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В Екатеринбурге произошла массовая авария с участием трамвая

В Екатеринбурге водитель Chevrolet врезался в трамвай

В Екатеринбурге приостановили движение трамваев из-за массового ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Авария произошла на перекрестке с улицей Фуманова и попала на видео. По словам очевидцев, водитель машины марки Chevrolet проехал на красный сигнал светофора, после чего снес другой автомобиль и врезался в трамвай.

На кадрах с места инцидента заметно, что у Chevrolet смяло переднюю часть машины. Второй участник движения также пострадал. На трамвае какие-либо вмятины незаметны.

Информации о пострадавших нет. На месте работают представители профильных органов, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге беременная женщина упала на рельсы в метро.

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