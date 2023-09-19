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Названы заболевания, которые чаще провоцируют новые формы коронавируса

Академик Гинцбург: теперь коронавирус чаще вызывает инфаркты и инсульты

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Shutterstock

Новый штамм коронавируса «пирола» оказался очень заразным, поэтому он может вытеснить другие штаммы, считает академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Александр Гинцбург. В беседе с «Общественной службой новостей» он подчеркнул, что сейчас COVID-19 чаще провоцирует инфаркты и инсульты.

«Пирола» отличается тем, что в ней содержится еще больше мутаций, отметил эпидемиолог. По обнаружению штамма в России данных нет, исследовать его пока невозможно.

При этом Гинцбург подчеркнул, что на сегодня перенесенное заболевание чаще провоцирует серьезные осложнения уже после выздоровления – инфаркты, инсульты и другие. «По таким диагнозам проходят последствия коронавирусной инфекции», — пояснил эксперт, подчеркнув, что по этой причине в стране должен постоянно вестись мониторинг, который позволит вовремя обновлять вакцины и противостоять новым формам коронавируса.

Вирусологи также отмечают, что «пирола» не представляет опасности для россиян, которые уже переболели «омикроном».

Напомним, по мнению экспертов, еще до объявления в стране массовой вакцинации привиться от коронавируса следует людям из групп риска, в том числе пожилым и жителям с хроническими заболеваниями.

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