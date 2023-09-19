В Асбесте 13-летняя девочка вышла из дома и не вернулась

В Асбесте Свердловской области четыре дня ищут 13-летнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщает МО МВД России «Асбестовский» во «ВКонтакте».

По данным источника, девочку-подростка последний раз видели 15 сентября. В тот день она вышла из дома и не вернулась.

Школьница в день пропажи была одета в черную болоньевую жилетку, черную спортивную кофту с капюшоном, голубые джинсы и белые кроссовки. Куда направлялась девочка-подросток не сообщается.

«Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные до плеч, нос прямой, губы толстые, глаза зеленые», — сообщает источник.

При обнаружении девочки правоохранительные органы просят незамедлительно сообщать в МО МВД России «Асбестовский». Телефоны для связи — 8(34365) 2-04-02, 8(34365) 2-03-27.

Ранее в Нижегородской области 13-летняя девочка заявила, что выходит замуж, и пропала.