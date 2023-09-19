Кинолог объяснил, как приучить собаку к поездкам на машине

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский объяснил «Газете.Ru», что приучать собаку к поездкам на машине лучше всего с детства. Он отметил, что щенка нужно социализировать, приучая к шуму машин, а также брать с собой в поездки за город или к друзьям.

«Очень важно щенков социализировать, также важно, как и кормить, заботиться, ухаживать, вакцинировать. Характер собаки формируется с двух до трех месяцев, и такой может оставаться на всю жизнь. Поэтому щенок, который с детства не видит города, шума машин, может остаться осторожным, трусливым, а еще хуже, трусливо-агрессивным — когда кто-то протягивает руку, он будет думать, что его обидят, и может, защищая себя, наброситься. Поэтому щенка с детства пытаемся познакомить с миром, берем с собой на машине за город, к друзьям. Тот же автомобиль — это лучшее средство контакта, коммуникации, когда вы едете с семьей, например. Если вы едете один, то надо обязательно, чтобы щенок был в переноске, потому что он может упасть под ноги на педаль, вы не затормозите и случится авария», — сказал он.

По словам Уражевского, для приучения взрослой собаки к поездкам нужно вначале привести животное в автомобиль «пообщаться», взяв с собой ее любимую подстилку или игрушки.

«Взрослую собаку необходимо приучать, если изменились обстоятельства (собака жила за городом или у вас не было машины и появилась), очень постепенно, чтобы не было стресса. Все зависит очень индивидуально от породы, от возраста. Для активных, контактных собак, которые видели город, общение, передвигались в общественном транспорте, автомобиль не проблема, они себя прекрасно чувствуют. Собак, которые были неактивные, с которыми не общались, не путешествовали, нужно очень аккуратно, нежно со знакомым человеком, предметами познакомить с автомобилем. Например, взять подстилку, на которой любит спать ваша собака, также можно взять игрушки любимые и вместе с хозяином пойти в машину и пообщаться. Собака тогда будет воспринимать это как дом. И так постепенно сначала просто побыть, потом поехать ненадолго, затем уже можно отправляться в длительное путешествие», — добавил он.

Кинолог подчеркнул, что перед поездкой собаке можно дать успокоительные таблетки, а с собой обязательно нужно взять питьевую воду и лакомства, чтобы питомец чувствовал себя комфортно.

«Очень важно не насильно посадить собаку в машину и поехать с открытыми окнами на большой скорости, потому что это может быть стресс для многих собак. Можно дать собаке специальные таблетки успокоительные, это также практикуется, потому что может быть нервный стресс, который может привести даже к летальному исходу или к каким-то нервным потрясениям, которые потом тяжело будет исправить. С любым видом транспорта нужно постепенно знакомить сначала, но, конечно, все пройдет намного мягче и легче, если собака в целом будет социализирована. Если мы говорим о путешествиях длительных, то нужно помнить, что у собаки должна быть чистая питьевая вода. Даже если это полет на самолете, переноски обустраиваются так, что прикрепляется поилка. Сильно много перед путешествием кормить не надо, потому что может быть проблема в дороге, но поощрять какими-то вкусняшками, взять с собой привычный корм обязательно нужно, потому что собака тогда будет себя комфортно чувствовать, будет благодарна, что о ней беспокоятся», — пояснил он.

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