Мэрия Магадана ввела режим ЧС из-за нападений собак на людей

В Магадане в связи с учащением случаев нападений бездомных животных на людей ввели режим ЧС. Об этом в Telegram-канале сообщает мэр города Юрий Гришан.

Решение о введении режима ЧС в городе приняли во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет глава Магадана. В ходе встречи была прослушана информация о количестве обращений по факту агрессивного поведения бездомных собак. В качестве докладчиков выступили Управление по делам ГО и ЧС города, департамент ЖКХ, отдел охраны здоровья и КЗХ.

«ЧС введено с 18:00 19 сентября. Будут приняты все меры по обеспечению безопасности горожан. Все обращения просьба направлять в ЕДДС города по телефону 112», — сообщил Гришан.

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