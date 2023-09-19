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В России предлагают увеличить отпуск работникам с большим трудовым стажем

Политолог Орлов: россиянам с трудовым стажем более 30 лет нужно увеличить отпуск

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Shutterstock

Россиянам, имеющим трудовой стаж от 30 лет, необходимо увеличить отпуск до 35 дней, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее предложение он направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко, передает RT со ссылкой на копию документа.

В трудовом законодательстве многих стран отпуск напрямую зависит от трудового стажа, напомнил Орлов. Такой подход он назвал поощрением для граждан, которые вносят большой вклад в национальную экономику, и льготой для работников, которым необходимо больше времени на восстановление.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части увеличения срока ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для лиц, имеющих 30 и более лет трудового стажа», – цитирует издание текст обращения.

Ранее терапевт призвала россиян не пить алкоголь во время отпуска, чтобы быстрее акклиматизироваться после выхода на работу.

Также сообщалось, что после выхода из отпуска треть россиян сталкиваются с выгоранием и хотят уволиться.

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