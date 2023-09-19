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Кадрами северного сияния поделились жители Владимирской и Ростовской областей

Во Владимирской и Ростовской областях местные жители увидели северное сияние

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Александр Каширцев/VK

Жители Владимирской и Ростовской областей поделились в социальных сетях кадрами удивительного природного явления — Северного сияния. В этих регионах горизонт был буквально озарен зеленым и розовым светом на фоне звездного небосвода. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Удивительное природное явление также наблюдали жители Ярославской, Нижегородской, Ленинградской, Архангельской и Свердловской областей.

Также в ночь на среду, 13 сентября, жители средней полосы России увидели северное сияние.

Ученый объяснил, почему жители средней полосы России увидели северное сияние. Северное сияние, которое минувшей ночью могли наблюдать жители Урала, Подмосковья, Ленинградской и других областей, было вызвано выбросом веществ на Солнце. Об этом «Газете.Ru» сообщил научный сотрудник Института земного магнетизма РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов.

Северное сияние (Aurora Borealis) также называют полярным или южным (Aurora Australis) или авророй. Оно представляет собой атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценцию) верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.

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