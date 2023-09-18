Журналистку из Пскова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву (признана в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Псковской области.

«Псковский городской суд признал П. виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Согласно информации из электронной карточки дела на сайте Псковского горсуда, речь идет о Прокопьевой.

14 сентября сообщалось, что на бывшего профессионального футболиста Евгения Савина, блогера КраСаву, завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ в интервью журналистке Ксении Собчак. В феврале 2023 года Савина уже привлекали к ответственности по этой статье. Тогда его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В начале сентября в МВД начали проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Артистке может грозить либо штраф, либо административный арест.

Ранее администратор канала Moscow Calling признал вину в дискредитации ВС РФ.