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На Украине сообщили, что СБУ проводит в доме депутата Шуфрича новый обыск

«Страна.ua»: СБУ проводит повторный обыск в доме депутата Рады Шуфрича

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РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит новый обыск в доме депутата Верховной рады Нестора Шуфрича. Об этом изданию «Страна» рассказал его адвокат Александр Тананакин.

По словам защитника, цель обыска «без решения суда» — вывезти из дома депутата ценные картины и антиквариат.

«Дальнейшая судьба этих вещей, как и причина этого ночного перформанса в отсутствие хозяина дома, непонятна», — отметил Тананакин.

Накануне СБУ провела 45 обысков у Шуфрича. Депутату предъявили обвинения в госизмене. По данным расследования, чиновник тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича, который, по версии следствия, является агентом ФСБ.

15 сентября стало известно, что Печерский районный суд Киева поместил Шуфрича на два месяца под стражу. При этом парламентарию не предоставили возможность внести залог.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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