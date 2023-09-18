Шестеро человек задержаны после массовой драки около ночного клуба в Москве

В Москве посетители ночного клуба подрались неподалеку от заведения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел 17 сентября около клуба на улице Академика Королева в Северо-Восточном административном округе столицы. Точное количество участников драки неизвестно, однако по факту произошедшего сотрудники органов внутренних дел задержали шестерых человек.

Как отмечается, все они были отправлены на медицинское освидетельствование. Данных о пострадавших в результате потасовки не поступало.

В настоящее время стражи порядка занимаются выяснением обстоятельств уличного конфликта.

Ранее нижнекамцы устроили драку на парковке.

До этого в Махачкале около 50 подростков подрались на школьном дворе и попали на видео.