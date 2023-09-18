В Курской области перекрасили статую орла из-за схожести с национальным символом США

Жители города Курчатов в Курской области пожаловались на статую белоголового орлана из-за схожести с национальным символом США — местные власти после этого перекрасили монумент. Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что теперь статуя похожа на молодого орлана-белохвоста. Но для большей схожести с птицей орнитолог предложил перекрасить ее хвост в белый цвет.

«Правильно сделали. Эта птица живет на американском континенте — и к нам не имеет никакого отношения ни как биологический вид, ни как символ. Теперь она похожа на императорского орла, эта птица является прототипом геральдических символов от Римской империи до нашего герба. Полного соответствия экстерьера и морфы нет, но его не было и с белоголовым орланом. Для скульптуры-символа это некритично. Больше всего скульптура похожа на орлана-белохвоста, но молодого, без окраса в белый цвет кончика хвоста. Голова все-таки орлана, а не орла. Поэтому предложение: подкрасить хвост. Будет реальный посыл: на ваш символ страны — белоголового орлана, мы положили нашего орлана-белохвоста», — сказал он.

Скульптура птицы была установлена в парке рядом с храмом Серафима Саровского в городе Курчатов в июне этого года. В социальных сетях некоторые местные жители увидели схожесть орла с национальным символом США и призвали убрать скульптуру. 16 сентября в одном из местных пабликов сообщили, что статую орла перекрасили.

«Это не наш орел. Американский! Пусть туда летит. Ему в России делать нечего», «А зачем нам американский белоголовый орел?» — писали пользователи.

Ранее орнитолог рассказал, почему умирают голуби.