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В Подмосковье мужчина изрезал прихожанина храма стамеской

Неадекватный мужчина напал на прихожанина храма в Мытищах со стамеской

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Молодой прихожанин храма в Мытищах пострадал от нападения незнакомца во время службы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 17 сентября в храме Рождества Христова. Туда в разгар утренней службы зашел подозрительный мужчина. По словам очевидцев, он не мог себя контролировать, что-то бормотал и странно дергался.

Свою помощь неизвестному предложил 22-летний прихожанин. В этот момент мужчина набросился на молодого человека, выхватив из кармана стамеску. Столярным инструментом он стал бить и резать пострадавшего, в итоге его госпитализировали с ранениями шеи и живота.

Злоумышленника вскоре задержали. Полиция установила, что 40-летний задержанный перестал выходить на связь с детьми и женой и пропал двумя днями ранее. Обстоятельства произошедшего и мотивы преступника устанавливаются.

Ранее в Прионежье мужчина напал на соседку по земельному участку с ручной газонокосилкой.

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