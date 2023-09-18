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На заседании комитета по СМИ и информполитике обсудили коммуникацию медиа и бизнеса

Представители медиа и бизнеса обсудили точки соприкосновения для решения задач

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пресс-служба Ассоциации менеджеров

В любые времена компаниям важно наладить контакт с аудиторией, который достигается посредством коммуникации. Об этом на заседании комитета по СМИ и информационной политике на тему «Трансформация медиа: как современные медиа прямо сейчас решают задачи бизнеса», которое прошло 13 сентября, заявила директор по коммуникациям Ассоциации менеджеров Светлана Баранова. На заседании представители медиа и бизнеса обсудили точки соприкосновения для решения бизнес задач.

«Особая роль корпоративных коммуникаций возникает как раз в эпоху неопределенности, социальных и экономических кризисов», — подчеркнула она.

По ее словам, согласно последнему опросу, проведенному Ассоциацией менеджеров среди компаний-членов, большинство (82%) отметило, что за последние годы поменяли свои коммуникационные стратегии. При этом 20% сообщили, что во внешних коммуникациях появился акцент на антикризисных темах. 14% сообщили, что вовсе сократили внешние коммуникации и избрали так называемый «режим тишины».

Эксперты отметили, что для части игроков эти вызовы оказались фатальными, но есть и те, кто сумел адаптироваться к изменившейся реальности, увидел новые возможности, предложил нестандартные форматы и решения для разных сегментов бизнеса.

«Все участники рынка сейчас находятся в поиске эффективных точек соприкосновения медиа и бизнеса для того, чтобы формировать для российского потребителя новые «бренды мечты», — отметила гендиректор Independent Media, сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров Наталья Веснина.

Она считает, что разворот внимания на Восток и Азию, укрепление локальных брендов, рост интереса к социально значимому контенту, новые цели и задачи бизнеса – это то, что в ближайшее время будет определять инфополе страны и общую ситуацию на рекламном рынке.

Также участники дискуссии сошлись во мнении, что синергия СМИ и бизнеса крайне важна в нынешних непростых условиях, а главная задача медиа сегодня — понять запрос аудитории, ее потребности и предложить эффективные варианты решений для формирования благоприятной информационной среды и для того, чтобы отечественный бизнес рос и развивался.

Информационные партнеры: Rambler&Co, Вечерняя Москва, Гарант, Publico.

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