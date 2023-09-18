Американке ампутировали все конечности после съеденной рыбы, купленной на рынке

Жительница США лишилась конечностей после того, как съела купленную на рынке тилапию, пишет New York Post. Оказалось, рыба была заражена опасными бактериями.

Как пишут СМИ, 40-летняя Лаура Барахас почувствовала себя плохо через несколько дней после съеденной рыбы, купленной на рынке в Сан-Хосе. Тилапия, как выяснилось позже, была заражена опасной бактерией Vibrio vulnificus, которая обитает в сырых морепродуктах и морской воде.

«Способы заражения этой бактерией заключаются в том, что, во-первых, вы можете съесть что-то, что ею заражено. Или сделать порез и намочить рану водой, в которой обитает бактерия», — рассказала доктор Наташа Споттисвуд.

У Лауры отказали почки и начался сепсис. Врачам пришлось ампутировать американке конечности, чтобы сохранить ей жизнь. Сейчас семья Барахас ждет дальнейших новостей от врачей, чтобы понять, что им делать дальше в этой ситуации.

«Лаура находится в больнице больше месяца, борется за свою жизнь», — поделилась подруга женщины.

Ранее стало известно, что британцы отказываются ходить босиком по пляжу из-за ядовитых рыбок, живущих в песке.