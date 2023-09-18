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Американке ампутировали все конечности после съеденной рыбы, купленной на рынке

NYP: американка съела купленную на рынке рыбу и лишилась всех конечностей

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Жительница США лишилась конечностей после того, как съела купленную на рынке тилапию, пишет New York Post. Оказалось, рыба была заражена опасными бактериями.

Как пишут СМИ, 40-летняя Лаура Барахас почувствовала себя плохо через несколько дней после съеденной рыбы, купленной на рынке в Сан-Хосе. Тилапия, как выяснилось позже, была заражена опасной бактерией Vibrio vulnificus, которая обитает в сырых морепродуктах и морской воде.

«Способы заражения этой бактерией заключаются в том, что, во-первых, вы можете съесть что-то, что ею заражено. Или сделать порез и намочить рану водой, в которой обитает бактерия», — рассказала доктор Наташа Споттисвуд.

У Лауры отказали почки и начался сепсис. Врачам пришлось ампутировать американке конечности, чтобы сохранить ей жизнь. Сейчас семья Барахас ждет дальнейших новостей от врачей, чтобы понять, что им делать дальше в этой ситуации.

«Лаура находится в больнице больше месяца, борется за свою жизнь», — поделилась подруга женщины.

Ранее стало известно, что британцы отказываются ходить босиком по пляжу из-за ядовитых рыбок, живущих в песке.

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