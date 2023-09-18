Общественная палата презентовала цифровую платформу с позитивным контентом

Мобильное приложение проекта «Хорошие новости», где публикуются позитивные новости о России и россиянах, стало доступно на RuStore. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили представители Общественной палаты РФ.

Отмечается, что в приложении будут агрегировать только позитивный контент о достижениях России, новости иноагентов туда включены не будут.

В ОП РФ, откуда поступило предложение создать этот проект, предполагают, что аудитория будет состоять из россиян всех возрастов, которые следят за успехами в социально-экономических сферах.

Инициатива возникла на фоне последних статистических данных, указывающих на то, что 48,6% россиян считают, что в Сети мало хороших новостей.

Задача проекта — вовлечь пользователей в создание позитивных материалов с акцентом на созидание. Активистов предлагается вознаграждать, предоставляя бесплатные образовательные курсы, экскурсии, встречи со знаменитостями, билеты на спортивные мероприятия и форумы.

Как отметила председатель координационного совета по сетевым сообществам ОП РФ Ольга Голышенкова, призеры получат шанс посетить здание МИД РФ или встретиться с медийными личностями и государственными деятелями.

Среди партнеров проекта — Росзаповедцентр Минприроды России. Ведомство предоставит 500 сертификатов на посещение уникальных заповедников. Путешественники смогут своими глазами увидеть первозданную природу и внести свой вклад в развитие национального достояния страны.

По словам первого зампредседателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никиты Анисимова, программа разработана с целью защиты населения от деструктива и фейков.

«Соцсети часто наводнены деструктивным, разрушительным контентом и фейками. И здесь очень важно, чтобы в сложившейся ситуации мы выработали какую-то защиту — информационный щит. Мы должны стремиться к нашему информационному суверенитету. Проект «Хорошие новости» может предоставить по-настоящему правдивую, верифицированную информацию и дать возможность людям увидеть хорошие новости, которые их действительно интересуют», — заявил Анисимов.

Через месяц в Общественной палате подведут итоги пилотного проекта, наградят призеров, проанализируют востребованные среди россиян темы и решат, нужно ли дорабатывать приложение.