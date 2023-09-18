Безработный россиянин напал с ножом на пенсионерку и ограбил ее на две тысячи рублей

В Удмуртии мужчина ограбил 60-летнюю женщину, вышедшую из автобуса на конечной остановке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Все произошло в Глазове, на конечной остановке рейсового автобуса на Химмашевском шоссе. Как рассказала пострадавшая, она как обычно вышла на этой остановке и направилась в сторону дома через лесопосадку.

Как стало известно впоследствии, нападавший приехал на том же транспорте и последовал за женщиной. Мужчина напал на нее в безлюдном месте, схватил за волосы, затащил в лес и потребовал деньги, продемонстрировав нож. Пенсионерка отдала грабителю 2 тыс. руб., и тот скрылся с места происшествия.

Вскоре подозреваемого в вооруженном разбойном нападении задержали. Им оказался 37-летний безработный местный житель, уже попадавший в поле зрения органов внутренних дел. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. За разбой с применением оружия ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее вооруженный мужчина устроил погоню и угрожал инвалиду, выдавая себя за полицейского.