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Российским родителям рассказали, как перевести ребенка на домашнее обучение

Для домашнего обучения потребуется справка, что ребенок не может посещать уроки

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Перевод ребенка на домашнее обучение должен начаться со сбора необходимых документов. В первую очередь нужна медицинская справка, подтверждающая, что ребенок не может посещать занятия, пишет «Общественная служба новостей».

Для перехода на семейное обучение потребуется написать заявление на отчисление из школы, письмо в департамент или управление образования. Кроме того, потребуется заключить договор со школой, в которой учащийся будет сдавать экзамены.

При надомном и дистанционном обучении потребуется составить и согласовать со школой учебный план, при семейном такой план не нужен. Само обучение должно проходить по графику с усвоением всей школьной программы.

На домашнее обучение психологи советуют переводить одаренных детей, а также тех, кто с детства имеет серьезные увлечения творчеством или спортом. Оформить его можно как семейное образование или как заочную форму обучения в школе.

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