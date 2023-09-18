Инфекционист рассказал, ждать ли масочного режима из-за штамма «Пирола»

Введут ли в регионах России масочный режим в связи со штаммом коронавируса «Пирола», станет понятно ближе к зиме. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов. Он добавил, что ограничительные меры будут зависеть от роста заболеваемости на территории страны.

«Уже известно о том, что временный масочный режим введен в Доме правительства. Всеобщее введение противоэпидемических ограничений будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая складывается, и от той заболеваемости, которая возникнет. Известно, что ежегодно в связи с распространением вирусов гриппа, это еще было доковидный период, вводился масочный режим. Что будет происходить в текущем эпидемическом сезоне будет понятно, когда произойдет похолодание, наступит зима. Обычно с первым снегом или переходом от осени к зиме происходит резкий подъем заболеваемости, хотя он уже был в разных регионах России. Тогда могут вводиться меры. Так как Роспотребнадзоры в регионах наделены полномочиями самостоятельно принимать решения, то в каждом конкретном городе-миллионнике, регионе меры могут отличаться. Пока нет решения на федеральном и региональных уровнях о введении массовых ограничений», — сказал Викулов.

Он отметил, что штамм коронавируса «Пирола» — это разновидность штамма «омикрон». По словам врача, часто он протекает как обычная ОРВИ.

«Это не новый какой-то штамм, который вдруг появился и теперь у людей это вызывает панику. Сейчас преобладающие [штаммы] это «Эрис» EG.5 и так называемый «Пирола». Это новый субтип «Омикрона» с дополнительными мутациями, ускользающий от иммунного ответа. В связи с появлением этого субтипа и подъема заболеваемости в разных странах, производители вакцин работают над модернизацией вакцин, созданием вакцин нового поколения. Снова тестируются препараты, но большинство людей болеют легко, более 95%. То есть это протекает как ОРВИ», — заключил Викулов.

Он добавил, что в единичных случаях заболевание все-таки приводит к трагическим последствиям.

Новый вариант коронавируса, который получил название «Пирола», обладает рядом дополнительных мутаций и является более заразным по сравнению с «омикроном». Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом в ведомстве отметили, что сейчас специалисты не рассматривают новый вариант СOVID-19 как «второе пришествие «Омикрона».

Ранее в Кремле оценили возможность ввода антиковидных ограничений.