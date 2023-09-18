Россиян предупредили о риске появления болезней почек после ангины

Ангина может увеличить риск появления проблем с почками у молодых людей, если ее переносить на ногах или запустить лечение, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением ГКБ № 52 Владимир Виноградов.

«У молодых пациентов, которые страдают хроническим гломерулонефритом, часто, такая масса есть, когда это возникает после перенесенных ангин. У нас же молодежь как — у нас же никто не лечится, все переносится на ногах. А в итоге при рецидивирующих ангинах можно заполучить хронический гломерулонефрит, который потом приведет к терминальной почечной недостаточности. Сама по себе хроническая болезнь почки — это не самостоятельный диагноз, это следствие чего-то», — пояснил нефролог.

Врач уточнил, что заболевания почек на первых этапах могут никак себя не проявлять. По его словам, симптомы проявляются при пятой стадии в преддиализном периоде.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что при недостатке воды в организме у человека могут появиться камни в мочевом пузыре и проблемы с почками.

Ранее в Университете Дрекселя предложили пересаживать почки младенцев взрослым людям.