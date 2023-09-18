Ученые назвали полезные и опасные для здоровья виды приготовления кофе

Норвежские ученые выяснили, какой способ приготовления кофе является наиболее полезным. Согласно исследованиям, которые они проводили с 1985 по 2003 год, лучше всего для здоровья пить фильтр–кофе или дрип–кофе. Такой напиток полезен для сердечно-сосудистой системы, пишет «Общественная служба новостей» со ссылкой на результаты исследований.

Ученые сравнивали влияние кофе разного вида на людей в возрасте от 20 до 79 лет. Они оценивали их физическую активность, давление и уровень холестерина.

Результаты опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. Из материала следует, что умеренное употребление дрип–кофе благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Самый позитивный результат наблюдался у участников, выпивающих по четыре чашки фильтр-кофе в день.

В то же время к опасным напиткам ученые отнесли нефильтрованный натуральный кофе. В эту группу входят эспрессо, френч–пресс, капучино и кофе по-турецки. По мнению экспертов, навредить здоровью такие напитки могут за счет того, что кофейная гуща при таком приготовлении остается слишком долго в горячей воде.

Также нефильтрованный кофе содержит вредные для здоровья дитерпены и кафестол, которые повышают холестерин. В дрип-кофе, по данным исследований, таких веществ меньше в 30 раз.

В России ранее зафиксировали рекордные продажи кофе навынос: в августе россияне купили 1,481 млн стаканов кофейных напитков, что почти на 10% больше, чем в июле.