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Мать и двое детей отравились грибами в Истре

«Известия»: в Подмосковье мать и двое детей отравились грибами

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FotograFFF/Shutterstock

В подмосковной Истре из-за отравления грибами госпитализирована семья. Об этом сообщают «Известия».

Из квартиры по улице Голованова в Истре госпитализированы женщина и двое несовершеннолетних детей.

По предварительной информации семья отравилась грибами, состояние 37-летней женщины и ее сыновей 11 и 12 лет врачи оценивают как среднетяжелое. Они находятся под наблюдением медиков.

Другие подробности случившегося пока неизвестны. Какие именно грибы семья употребляла в пищу, устанавливается.

Ранее в Москве двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением, поев грибов во дворе дома.

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