Во Владивостоке суд принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну

Во Владивостоке суд принял иск к властям о сносе памятника писателю Александру Солженицыну, сообщает пресс-служба судов Приморского края.

Иск был подан жителем города Тынды Амурской области, который требует признать установку скульптуры «незаконной». По его мнению, Солженицын — «спорная фигура в современной России».

Ранее в Новосибирске открыли расписанный муралами художника Василия Каптырева сквер Виктора Цоя с памятником музыканту.

Инициатором проекта стал бизнесмен Николай Филатов, памятник Цою на улице Сибиряков-Гвардейцев установили еще ко дню рождения музыканта в июне. Его автором стал скульптор Алексей Агриколянский.

Посвященные Цою композиции художник Каптырев рисует на расположенных рядом ангарах, он изображает биографию артиста, кадры из художественного фильма «Игла», тексты песен.

Также на одной из стен художник изобразит кочегарку «Камчатка», в которой работал Цой.

Завершение росписи стен наметили на 20-е числа сентября, у картин будет работать ночная подсветка.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.