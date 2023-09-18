Иммунолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости ковидом

Прогнозируется, что новый пик заболеваемости COVID-19 в России придется на ноябрь, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik. Он отметил, что рост числа заражений коронавирусом в России наблюдается с конца августа — начала сентября. Иммунолог предположил, что явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября, и точное время будет зависеть от мониторинга ситуации.

Крючков отметил, что осенняя волна коронавирусной инфекции достигнет своего пика в ноябре и начнет спадать в декабре. Он также выразил уверенность, что на новогодние праздники будет заметное снижение заболеваемости. Однако иммунолог предупредил, что эпидемиологическая ситуация может измениться в конце января из-за нового варианта «омикрон»-штамма коронавируса.

Крючков указал, что в настоящее время рассматривается вариант «пирола» (BA.2.86 подвариант «омикрона») как возможно более агрессивного вида. Хотя этот подвариант пока не был обнаружен в России, он активно мутирует и распространяется в других странах. Однако пока нет доказательств, что он опаснее предыдущих вариантов «омикрона».

Иммунолог заключил, что лучшим способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация.

Ранее в Румынии сообщили о росте заболеваемости COVID-19.