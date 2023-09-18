В Бельгии протестуют против обязательного сексуального образования

В Брюсселе прошла акция протеста против нового обязательного для школ Бельгии предмета о сексуальных отношениях, в которой приняли участие 1,5 тыс. человек, передает агентство Belga.

Как сообщается, собрание участников протестной акции прошло в центре этого города. У некоторых из них были плакаты «Нет EVRAS». Данная аббревиатура означает название нового предмета «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности», который сделали обязательным в бельгийских школах.

Также протестующие выступили с требованием отставки министра образования Бельгии.

Ранее стало известно, что в бельгийском городе Шарлеруа протестующие совершили поджог четырех школ из-за введения в образовательных учреждениях Бельгии нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации.

Двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с этого года. По словам авторов курса, он ответит на вопросы подростков по таким деликатным темам, как «сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы».

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по сексу был приостановлен из-за плохой организации.