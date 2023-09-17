Шестилетнего мальчика весом 9 кг доставили в больницу Воронежа

В Воронеже следователи установят обстоятельства госпитализации шестилетнего мальчика в состоянии сильного истощения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

На истощенного ребенка обратили внимание пациенты больницы, при поступлении в медицинское учреждение в конце августа мальчик весил девять килограмм, за пару недель регулярного питания он немного прибавил в весе.

По сообщениям местных СМИ, у ребенка тяжелая белково-энергетическая недостаточность, это может быть вызвано серьезным заболеванием, а может указывать на то, что он длительное время голодал.

Мальчик не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует, с трудом сидит, не может самостоятельно ходить. Его мать не захотела общаться с журналистами и объяснить причины истощения сына.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Попова.

«В обязательном порядке мы делаем запросы в органы и учреждения системы профилактики, для того чтобы получить информацию по семье», — сообщила омбудсмен.

Информацию об истощенном мальчике проверят следователи, обстоятельства его нахождения в больнице установит региональный СК.

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