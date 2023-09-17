Пропавшую в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли живой

Туристку, потерявшуюся во время спуска с горы Большой Иремель, нашли спустя двое суток, женщина не пострадала. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

36-летняя женщина, которую искали двое суток, обнаружена волонтерами на горе Ягодная, жизни и здоровью путешественницы из Екатеринбурга ничего не угрожает.

Поисково-спасательная операция официально завершена, с 14 сентября женщину, пропавшую во время спуска с горы Большой Иремель, искали более 50 сотрудников МЧС и волонтеров, прочесывалась местность, где в последний раз туристка выходила на связь, территорию пришлось обследовать с воздуха — облеты совершал вертолет МЧС.

Женщина отделилась от группы, предварительно договорившись о встрече с остальными на тропе около опознавательного знака в сторону села Тюлюк, но в назначенное время в лагерь не вышла.

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