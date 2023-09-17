Заведующая детским садом перевозила 25 детей в малолитражке

В Бухарской области сотрудники ДПС заметили на дороге автомобиль, в салоне которого везли 25 маленьких детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности дорожного движения МВД Республики Узбекистан.

Автомобиль «Шевроле Спарк» заметили на оживленной трассе в Бухаре, сотрудники ДПС обратили внимание на то, что в салоне машины находись дети. За рулем малолитражки оказалась заведующая частным детским садом, женщина заявила, что таким образом развозит воспитанников после занятий.

Полицейские вывели из машины 25 детей, часть из них ехала на переднем и заднем креслах, троим нашлось место только в крохотном багажнике.

Плачущих от тесноты и духоты детсадовцев передали родителям.

Ранее в Чите мать не заметила, как ребенок выпал из машины на ходу.