Число жертв землетрясения в Марокко выросло

Число жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 2862 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что также 2562 человека получили ранения. В текущий момент продолжаются спасательные работы с привлечением иностранных сил.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша.

По данным специалистов, землетрясение стало самым сильным за последние 120 лет. В Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят достаточно редко.

МВД Марокко предупреждало, что разборы завалов и поиск людей продолжаются до сих пор и данные могут регулярно меняться.

Землетрясение на юге Марокко нанесло существенный ущерб известным музеям и их коллекциям. Серьезно пострадал построенный во второй половине XIX века дворец Дар-Си-Саид.

Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

Ранее Кадыров выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения.