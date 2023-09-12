Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число жертв землетрясения в Марокко выросло

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

close
100%
Abdelhak Balhaki/Reuters

Число жертв мощного землетрясения в Марокко возросло до 2862 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что также 2562 человека получили ранения. В текущий момент продолжаются спасательные работы с привлечением иностранных сил.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша.

По данным специалистов, землетрясение стало самым сильным за последние 120 лет. В Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят достаточно редко.

МВД Марокко предупреждало, что разборы завалов и поиск людей продолжаются до сих пор и данные могут регулярно меняться.

Землетрясение на юге Марокко нанесло существенный ущерб известным музеям и их коллекциям. Серьезно пострадал построенный во второй половине XIX века дворец Дар-Си-Саид.

Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

Ранее Кадыров выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях