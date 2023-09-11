Эксперты рассказали о методах развития Арктики

Одним из важных путей для развития арктических территорий в России является строительство торгово-логистических центров в населенных пункта. Об этом на сессии «Торгово-логистические центры в Арктике: новая возможность развития северных и арктических территорий», которая прошла в рамках Восточного экономического форума в доме «Душа России. Север», заявил сенатор Совфеда Григорий Ледков.

«Это необходимо, чтобы люди, проживающие в этих районах, постоянно могли получать свежие продукты», — сказал он.

Участники сессии считают, что строительство в арктической зоне России торгово-логистических центров и продвижение продукции коренных малочисленных народов Севера необходимо для развития Арктики.

Также в рамках сессии напомнили, что проект по строительству торгово-логистических центров сейчас реализуется на территории Якутии. Зампред правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров отметил, что в регионе уже открыты шесть центров, а до конца 2025 года такие проекты должны появиться во всех 13 арктических районах республики. Отмечается, что в подобных торгово-логистических центрах можно будет хранить продукцию, которую добывают коренные народы Севера, - пушнину, рыбу, дикоросы, чтобы в дальнейшем ее поставлять в регионы России.

По мнению председателя ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия) Александра Варламова, для сохранения культуры коренных народов Севера, а также для развития всей арктической территории, необходимо поддерживать национальные промыслы, которые там развиты.

«Например, традиционно на севере наши охотники добывают соболя. Этот вид деятельности нуждается в поддержке - необходимо, чтобы о нем узнали, тогда наши мастера смогут вытеснить европейских производителей и обеспечить меховыми изделиями российского потребителя», — отметил он.

В свою очередь, директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин заявил, что развитие Арктической зоны носит глобальный характер и все планы по его реализации будут своевременно претворены в жизнь.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.