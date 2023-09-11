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Военкор Дубовой погиб в Донецке

В Народном совете ДНР сообщили о гибели военкора Геннадия Дубового в Донецке

Военный корреспондент Геннадий Дубовой погиб в Донецке, рассказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По словам депутата, в центре города Дубового сбила машина. Бердичевский сообщил, что Дубовой должен был встречать жену и пошел за цветами для нее.

«Когда он подходил к дому, его машина сбила», — сказал Бердичевский.

По информации РИА Новости, ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема.

Информацию о гибели корреспондента подтвердил военкор Александр Коц.

Дубовой был членом организации «Ветераны Новороссии» и Союза добровольцев Донбасса. По информации kp.ru, за время спецоперации Дубовой получил звание морского пехотинца-разведчика и участвовал почти в каждом сражении в Новороссии.

В июле врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о гибели военкора Ростислава Журавлева РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти виновных в избиении Елены Милашиной и Александра Немова.

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