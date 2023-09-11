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Финляндия ужесточит правила выдачи ВНЖ иностранным студентам

Yle: правительство Финляндии ужесточит выдачу виз и ВНЖ для студентов

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Michael Runkel/Global Look Press

Финское правительство ужесточит правила выдачи виз и видов на жительство иностранным студентам и исследователям. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

«Будут выяснены и ограничены условия выдачи ВНЖ студентам и исследователям», — уточнили в сообщении.

Общественная телерадиовещательная корпорация отметила, что ограничения касаются тех, кто занят «в критических с точки зрения безопасности сферах».

Глава финского МВД Мари Рантанен обратила внимание, что действующий закон об иностранцах предполагает отказ в выдаче ВНЖ из-за того, что человек представляет риск для безопасности. Она пояснила, что двойное гражданство также может стать препятствием для работы в критической сфере.

10 сентября россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах с номерами РФ. Согласно новым разъяснениям Еврокомиссии, под запрет ввоза в Европу из России попали автомобили с общим числом мест менее 10, независимо от целей их использования.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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