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Врачи подтвердили сибирскую язву у госпитализированных в Воронеже

Сибирская язва подтвердилась у 8 госпитализированных в Воронеже

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сибирскую язву подтвердили у всех восьми человек, госпитализированных из Богучарского района Воронежской области, где выявили два очага заболевания, сообщил представитель департамента здравоохранения региона РИА Новости.

По данным больницы скорой медицинской помощи №8, у восьми жителей Богучарского района лабораторно подтверждено заражение болезнью.

Источник отметил, что пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

На прошлой неделе в Богучарском и Кантемировском районах выявили очаги сибирской язвы, на отдельных территориях районов ввели карантин.

Очагом заболевания признано здание комплекса молочно-товарной фермы. Люди заразились в процессе разделки туши больного животного.

Карантин по сибирской язве введен в указаннных регионах до 20 декабря 2023 года.

В Панинском районе Воронежской области в связи с выявлением сибирской язвы ввели режим ЧС.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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