На 37 дорогах Подмосковья провели ремонт светофоров

Специалисты Мосавтодора провели ремонт более 40 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах Московской области. Работы провели на 37 дорогах для снижения аварийности в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Светофор – один из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать его функциональность специалисты ежегодно проверяют его исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. На сегодняшний день ремонт провели в 20 городских округах, перенастроив, отрегулировав и заменив старое оборудование больше чем на 40 светофорных объектах», – говорится в сообщении.

Работы по светофорных объектов провели в Котельниках, Воскресенске, Серпухове, Раменском, Домодедове, Фрязине, Сергиевом Посаде, Чехове. Например, в Климовске — на пересечение ул. Победы и ул. Ленина и на ул. Ленина вблизи школы №3. В Ступине — на Каширском шоссе вблизи поворота на с. Шугарово, в Балашихе — на Носовихинском шоссе в мкрн. Железнодорожный, а в Одинцове — на Можайском шоссе в пос. Часцы. Также ремонт провели в Егорьевске на пересечение ул. Антипова и ул. Хлебникова, в Шатуре на пересечение проспекта Ильича и ул. К. Цеткин, в Щёлкове на Фряновском шоссе в д. Трубино и в Озёрах на пересечение ул. Ленина и Советского переулка.

На сегодняшний день работы продолжаются, до конца года планируется отремонтировать еще порядка 40 светофоров.