Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На 37 дорогах Подмосковья провели ремонт светофоров

Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье

close
100%
Freepik

Специалисты Мосавтодора провели ремонт более 40 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах Московской области. Работы провели на 37 дорогах для снижения аварийности в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Светофор – один из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать его функциональность специалисты ежегодно проверяют его исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. На сегодняшний день ремонт провели в 20 городских округах, перенастроив, отрегулировав и заменив старое оборудование больше чем на 40 светофорных объектах», – говорится в сообщении.

Работы по светофорных объектов провели в Котельниках, Воскресенске, Серпухове, Раменском, Домодедове, Фрязине, Сергиевом Посаде, Чехове. Например, в Климовске — на пересечение ул. Победы и ул. Ленина и на ул. Ленина вблизи школы №3. В Ступине — на Каширском шоссе вблизи поворота на с. Шугарово, в Балашихе — на Носовихинском шоссе в мкрн. Железнодорожный, а в Одинцове — на Можайском шоссе в пос. Часцы. Также ремонт провели в Егорьевске на пересечение ул. Антипова и ул. Хлебникова, в Шатуре на пересечение проспекта Ильича и ул. К. Цеткин, в Щёлкове на Фряновском шоссе в д. Трубино и в Озёрах на пересечение ул. Ленина и Советского переулка.

На сегодняшний день работы продолжаются, до конца года планируется отремонтировать еще порядка 40 светофоров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях