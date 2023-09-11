В Подмосковье подвели итоги отбора на бесплатное обучение специалистов в сфере туризма

Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, сформированный при РГУТИС, подвел итоги конкурсного отбора на программы профессиональной переподготовки. Отбор успешно прошли почти 800 соискателей. Конкурсной комиссией центра были отобраны 500 слушателей, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Сотрудничество Министерства культуры и туризма Московской области и Российского государственного университета туризма и сервиса в очередной раз приносит положительные результаты. Федеральный ресурсный центр подготовки кадров, созданный совместными усилиями в Подмосковье, подготовит 500 специалистов в сфере туризма, которые пройдут бесплатное обучение с сентября по декабрь 2023 года. Надеемся, что все слушатели в дальнейшем применят приобретенные профессиональные навыки на практике в нашем регионе», – рассказал первый заместитель министра культура и туризма Московской области Алексей Шимко.

В списке из 10 программ две программы направлены на отельный сегмент (одна из них со спецификой «China Friendly» и углублением в работу с китайским туризмом), есть курсы для экскурсоводов и туроператоров/турагентов, отдельные программы по промышленному, патриотическому, гастрономическому и сельскому туризму. Также две программы ориентированы на специалистов региональных и муниципальных органов туризма. По каждой программе будут проходить обучение от 40 до 90 слушателей.

«Мы искренне гордимся тем, что по поручению президента России именно на наш университет возложена непростая, но очень почетная миссия реализовать практикоориентированный подход к кадровому обеспечению туристической отрасли. И мы рады, что первопроходцем и главным нашим партнером стала Московская область – один из регионов-лидеров отечественной туристской отрасли. Впереди слушателей ждут три очень насыщенных месяца: лекции и семинары, практические занятия и выездные мероприятия, встречи с лидерами и амбассадорами туристической отрасли, руководителями и топ-менеджерами профильных органов власти и бизнес-структур», – сообщил ректор РГУТИС Александр Федулин.