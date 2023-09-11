Подмосковным школьникам расскажут о возможностях искусственного интеллекта

С 11 по 22 сентября в Московской области пройдет Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект». Принять участие в мероприятии смогут школьники 5-11 классов и студенты колледжей, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«ИТ-специальности уже не первый год являются самым популярным направлением подготовки среди абитуриентов как в Подмосковье, так и в целом по стране. Познакомиться со всем многообразием профессий в сфере информационных технологий и овладеть основами проектирования, использования интеллектуальных систем можно еще в школе. Для этого организованы классные часы, на которых ребята узнают о возможностях искусственного интеллекта и современных ИИ-сервисах», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Бесплатные занятия состоят из видеолекций и практических заданий. Методические материалы доступны на сайте проекта и включают в себя сценарий проведения классного часа, презентацию и видеоролики. Темы определены в соответствии с возрастом детей. В программу классного часа включен интерактивный тест-игра о возможностях искусственного интеллекта. Кроме того, участники смогут создавать видео с цифровыми аватарами с помощью нейросетей, а также начать подготовку к Всероссийской олимпиаде по ИИ.

Мероприятие организовано Московским физико-техническим институтом при поддержке Минцифры России.