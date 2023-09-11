Сенатор поблагодарил Генпрокуратуру за помощь в вопросах прав коренных малочисленных народов

Генеральная прокуратура РФ помогает эффективнее решать вопросы реализации прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, заявил в ходе семинара-совещания в рамках ВЭФ-2023 сенатор Совета федерации РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Григорий Ледков.

«Генеральная прокуратура помогает решать вопросы, которые не решались десятилетиями. Нам приносит огромную пользу помощь в правовом поле. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ и коренных народов – это еще один институт, который мы очень приветствуем», — сказал Ледков.

Он отметил, что каждая сессия на ВЭФ-2023 несет конкретные результаты.

«Все обсуждения, дополнения, комментарии помогают эффективнее решать вопросы прав коренных малочисленных народов РФ», — сказал Ледков.

Также на встрече был подписан документ о сотрудничестве, предусматривающий привлечение туристов в места проживания коренных малочисленных народов РФ. Документ подписал глава Магаданской области Сергей Носов и президент Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.