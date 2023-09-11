Вандалы во второй раз испортили патриотические граффити в Сыктывкаре

Патриотические граффити в Сыктывкаре Республики Коми вновь осквернили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту аналогичного инцидента. Об этом сообщает komiinform.ru.

Неизвестные вновь совершили акт вандализма по отношению к патриотическим граффити в сыктывкарском районе Орбита. На рисунках изображены солдат Российской армии, ветеран и ребенок, кормящий голубей.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела о вандализме, возбужденного по факту предыдущего инцидента с порчей граффити — ранее судимая девушка изрисовала их рекламой магазина наркотиков осенью 2022 года. По ее словам, она сделала это за вознаграждение от незнакомца, который дал жительнице Сыктывкара точный адрес. После выполнения задания она сфотографировала результат, чтобы отчитаться о проделанной работе.

Ранее следователи нашли подростков, причастных к вандализму в Чебаркуле.