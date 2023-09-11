Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вандалы во второй раз испортили патриотические граффити в Сыктывкаре

Патриотические граффити в Сыктывкаре вновь осквернили вандалы

close
100%
Depositphotos

Патриотические граффити в Сыктывкаре Республики Коми вновь осквернили в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту аналогичного инцидента. Об этом сообщает komiinform.ru.

Неизвестные вновь совершили акт вандализма по отношению к патриотическим граффити в сыктывкарском районе Орбита. На рисунках изображены солдат Российской армии, ветеран и ребенок, кормящий голубей.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела о вандализме, возбужденного по факту предыдущего инцидента с порчей граффити — ранее судимая девушка изрисовала их рекламой магазина наркотиков осенью 2022 года. По ее словам, она сделала это за вознаграждение от незнакомца, который дал жительнице Сыктывкара точный адрес. После выполнения задания она сфотографировала результат, чтобы отчитаться о проделанной работе.

Ранее следователи нашли подростков, причастных к вандализму в Чебаркуле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях