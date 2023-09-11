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Суд в Эстонии оставил в силе решение о депортации в РФ организатора «Бессмертного полка»

Эстония отклонила кассацию организатора «Бессмертного полка» на высылку в Россию

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Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу организатора «Бессмертного полка» в республике Алексея Есакова, добивавшегося отмены своей депортации в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу Есакова на его депортацию, что означает окончательный проигрыш в споре с властями республики», — говорится в сообщении.

Есаков требовал отменить решение департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, согласно которому его вид на жительство был аннулирован.

Организаторы акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятий на 9 мая в Таллине отменили их проведение в 2022 году. Решение было принято «из-за нарастающих конфликтов в обществе» на фоне спецоперации России на Украине и возможных провокаций. При этом регистрация мероприятия возле памятника советским воинам «Бронзовый солдат» останется, чтобы там не проходили другие мероприятия.

В мае сообщалось, что одного из организаторов «Бессмертного полка» в Эстонии, Алексея Есакова, выслали из страны, объяснив это решение «соображениями безопасности».

Ранее стало известно, что Эстония планирует узаконить изъятие российских активов.

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