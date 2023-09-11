В Москве открылась выставка отреставрированных объектов культурного наследия

В Москве открылась фотовыставка, приуроченная ко Дню города, на которой рассказывают об отреставрированных объектах культурного наследия, сообщается на сайте mos.ru.

«Традиционно ко Дню города мы открываем выставку, которая демонстрирует достижения московской реставрации. Ежегодно в Москве завершаются работы на 200 объектах культурного наследия. Многие из них хорошо знакомы москвичам и являются настоящими символами столицы. Каждый из них по-своему уникален», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Ежегодно столичные реставраторы трудятся над сохранением московских памятников архитектуры. Некоторые из этих объектов выполняют свою историческую функцию, другие приспосабливаются под новые запросы современного мегаполиса.

С 2011 года в столице отреставрировано более двух тысяч памятников истории и культуры. Большинство из них — за счет частных средств. Число объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии за это время сократилось в 7,4 раза — с 1325 до 177. Доля объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61% до 96,4%.