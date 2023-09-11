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Бывшего помощника главы Россельхознадзора осудили на 12 лет за взятку и педофилию

Экс-помощника главы Россельхознадзора осудили на 12 лет за взятку и педофилию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывшему помощнику главы Россельхознадзора Дмитрию Натарову дали 12 лет колонии за педофилию и взятку. Об этом сообщает московская прокуратура.

Савеловский районный суд Москвы признал Натарова виновным по делам о совращении несовершеннолетней и взяточничестве. Наказание в виде лишения свободы он будет отбывать в колонии строгого режима. Осужденный также должен будет заплатить штраф в размере 18,8 млн рублей и не сможет занимать некоторые должности на госслужбе на протяжении десяти лет.

С 2008 года Натаров занимал должность главы отдела материально-технического обеспечения управления финансов и обеспечения деятельности Россельхознадзора. В октябре 2010 года он стал помощником руководителя.

По данным прокуратуры, за период работы в ведомстве госслужащий получил взятки на общую сумму более 9 млн рублей. С 2015 по 2016 год он также вел интимную переписку с девушкой 2002 года рождения. С 2016 по 2018 год он проводил с ней время в целях «удовлетворения собственных сексуальных потребностей».

Ранее на Амуре экс-глава управления по борьбе с коррупцией получил срок за взятки.

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