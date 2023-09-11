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Врач объяснила, опасен ли кофе для диабетиков

Врач Соломатина: диабетикам можно пить кофе без сахара

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Pexels

Людям, у которых есть сахарный диабет, можно пить кофе без сахара, потому что он никак не отразится на их здоровье. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что у этого напитка достаточно низкий гликемический индекс. Кроме того, по ее словам, он может улучшить работу печени.

«Диабетикам даже можно пить кофе с молоком, хотя в нем есть лактоза — молочный сахар. Но мы же не добавляем много. Кофе с молоком все равно не будет иметь такого высокого гликемического индекса, как сахар, кондитерские изделия или продукция из белой муки. Какой-то большой гликемической нагрузки напиток не даст», — сказала Соломатина.

Однако эксперт предостерегла диабетиков от потребления кофе со сладостями и кондитерскими изделиями. По ее словам, продукты, содержащие сахар и очищенную муку, могут быстро повысить уровень глюкозы в крови.

Накануне ученые из Цзинаньского университета выяснили, что вещество теабраунин из черного чая может повысить чувствительность к инсулину, а значит будет полезен при диабете.

Ранее врач перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать кофе.

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