Организаторы Всемирного фестиваля молодежи рассказали об интересе иностранцев к событию

Представители 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона выразили желание участвовать во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в России в 2024 году. Об этом сообщила глава федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, организатора мероприятия.

Ксения Разуваева подчеркнула, что иностранцы приняли такое решение, посетив презентацию Всемирного фестиваля молодежи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В ходе презентации участники форума ознакомились с концепцией программы фестиваля, возможностями, которые он предоставит представителям молодого поколения, его основными смыслами и ценностями.

Участникам Восточного экономического форума также представили символы Всемирного фестиваля молодежи — талисман, официальную песню и логотип, олицетворяющие основные ценности ВФМ–2024.

«Мы видим активный интерес молодежи стран Азиатско-Тихоокеанский региона к Всемирному фестивалю молодежи — заявки на участие подали представители 24 стран АТР. В ряде эти государств уже заработали национальные подготовительные комитеты фестиваля, которые займутся дальнейшим привлечением участников и их отбором», — сказала Ксения Разуваева.

По ее мнению, проявленный интерес говорит о том, что в странах Азии есть общественный запрос на создание международного молодежного диалога.

«Поэтому наша страна предлагает площадку для выстраивания связей между молодыми лидерами со всего мира. Всемирный фестиваль молодежи позволит обменяться лучшими практиками между участниками из различных стран и станет импульсом для развития международного молодежного движения, нацеленного на строительство общего будущего и справедливого многополярного мира», — отметила глава Росмолодежи.

На сегодняшний день заявки на участие поступили от граждан из Австралии, Фиджи, Афганистана, Бангладеш, Брунея, Вьетнама, Индии, Сингапура, Индонезии и других стран.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в 2024 году. Планируется, что в нем примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса и медиа.

Впервые в истории фестивального движения к участию приглашаются, в том числе, подростки от 14 до 17 лет.