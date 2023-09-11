Стали известны подробности о подростке, совершившем нападение в школе Ростовской области

Подросток, который устроил нападение в школе ростовского хутора Красный Десант, до этого момента не проявлял никакой агрессии к окружающим. Об этом телеканалу «360» рассказала мать одного из одноклассников задержанного молодого человека.

«Сын шел на нулевой урок, когда подходил, как раз мальчика этого связали. Он в классе с сыном учится. Просто был немножко странный, но всегда участвовал во всех субботниках, когда куда-то выезжали с классом [тоже ездил]. Немножко со странностями, но не агрессивный», — отметила женщина.

Однако она добавила, что девятиклассник был молчаливым и ни с кем особо не общался. Он жил с бабушкой, которая приходила на родительские собрания в школу.

«Хорошая женщина, всегда участвует во всех обсуждениях школьных, родителей не видела. Старший сын с ним не общается, тот вечно сам по себе. Ни разу не слышала, чтобы проявлял агрессию, проблем не было», — уточнила собеседница телеканала.

О нападении утром 11 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Инцидент произошел в 7:50. По его словам, «вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников». Он добавил, что нападавший страдает психическим заболеванием.

Школьника задержали очевидцы. Голубев заверил, что никто из детей не пострадал. Состояние пострадавших медики оценили как легкой степени тяжести, им оказывается необходимая помощь. Позже сообщалось, что один из пострадавших при нападении был госпитализирован.

Ранее вахтер школы рассказала подробности о нападении девятиклассника в Ростовской области.