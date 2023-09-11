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В Нижегородской области произошла вспышка кори

Роспотребнадзор: в Нижегородской области 93 человека заболели корью

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OneSideProFoto/Shutterstock

В Арзамасском районе Нижегородской области более 90 человек заболели корью. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Всего зарегистрировано 93 случая. Причиной стал ребенок, который ранее не был привит. Он приехал в деревню Малое Туманово, где выявлено больше всего заболевших, из другого населенного пункта.

«Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области», — сообщается в публикации.

Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, специалисты провели иммунизацию всех тех, кто контактировал с заразившимися людьми. Таким образом, по состоянию на 11 сентября привили около 400 человек.

Ранее врач Роман Иванов объяснил, какие осложнения могут появиться после того, как человек переболеет корью.

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