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Нутрициолог рассказала, сколько кваса нужно выпить, чтобы опьянеть

Нутрициолог Писарева: можно опьянеть от двух-трех литров кваса в течение часа

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Потребителям стоит с осторожностью относиться к квасу, так как в нем содержится алкоголь. Человек может опьянеть, если выпьет от двух до трех литров этого напитка в течение часа, рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Ирина Писарева.

«Если выпить от двух до трех литров обычного кваса в течение часа, то действительно можно опьянеть и [алкотестеры] могут даже показать промилле. Это приравнивается к одной бутылке пива. Опасно это будет для любого водителя, даже если он здоров. Он выпивает небольшую бутылочку кваса, и сотрудники ГАИ могут остановить его и привлечь за такое правонарушение. Квас также не рекомендован людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, различные язвы, гастриты. Для людей, которые страдают лишним весом и ожирением, такой напиток тоже не лучший, так как в нем содержится большое количество сахара. Людям, у которых инсулинорезистентность, сахарный диабет, тоже стоит воздержаться», — рассказала специалист.

Писарева добавила, что количество алкоголя в квасе может увеличиться, если его неправильно транспортировать и хранить.

«Если очень нагревается автомобиль, когда квас перевозится, либо в магазине он находится на солнце, попадают прямые солнечные лучи, то он может бродить, а содержание в нем алкоголя повышается. С таким напитком нужно быть очень осторожным, тем более когда продукт хранится без холодильника либо транспортируется неправильно», — подчеркнула она.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с «Газетой.Ru» согласился с тем, что перебродивший квас становится настоящим алкогольным напитком.

«Перебродивший квас может иметь достаточно алкоголя и уже приближаться по своим свойствам к разного рода брагам. Я на всякий случай стараюсь квас не пить, если в данный момент веду машину или если предполагается, что я ее буду вести. Даже небольшое количество спирта может вызвать какую-то реакцию индикатора. Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы тоже лишний алкоголь вреден. На всякий случай я бы посоветовал людям с гипертонической болезнью, с атеросклерозом воздерживаться от больших количеств настоявшегося, домашнего, крепкого кваса», — заключил врач.

В понедельник, 11 сентября, Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что в России зафиксировано тройное превышение содержания алкоголя в квасе. Выяснилось, что треть приобретенных в крупнейших российских торговых сетях образцов имеет нарушения по составу напитков.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, чем нельзя запивать шашлык.

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