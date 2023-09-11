Стало известно, сколько россиян предпочитают лечить тяжелые болезни за границей

Почти половина россиян предпочитают лечить тяжелые заболевания за границей. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование страховых компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь».

Отмечается, что в опросе приняли участие 1212 человек. 49% из них отметили, что предпочитают лечить серьезные угрожающие жизни заболевания за границей. 51% респондентов назвал Россию лучшей страной для получения медицинской помощи.

21% участников опроса в прошлом сталкивались с лечением онкологических заболеваний и прочих тяжелых болезней. Еще у 15% респондентов родственники или знакомые нуждались в лечении от подобных заболеваний.

Согласно данным аналитиков, несмотря на желание лечиться за границей, большинство россиян лечили тяжелые заболевания в России.

До этого журнал Nature Medicine писал, что ученые успешно провели первую фазу клинических испытаний пероральной терапии, включающей кверцетин и дазатиниб для пациентов с симптомами и ранней стадией болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.